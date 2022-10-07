شكرا لقرائتكم خبر عن "ورقة شجر" ينال إعجاب الحضور بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما أمسية سينمائية لعرض فيلم "ورقة شجر" من إنتاج المركز القومى للسينما 2017، الذى نال إعجاب الحضور وأشادوا به.

فيلم "ورقة شجر" من إخراج بشارة شكري، مدير التصوير مينا مينيس، مونتاج غادة سراج، ميكساج رامى حسين، جرافيك أحمد السرجاني ، ديكور خالد امين ، مدير إنتاج محمد حمدى وآيه مختار ، منار حسني مدير عام لإدارة الإنتاج بهذا الفيلم.

وسبق أن حصد العديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية ومنها جائزة أفضل فيلم بمهرجان "ريتروافان جارد فينسيا" 2018 وجائزة جودي لأفضل مخرج بمهرجان سبيف الدولي.



عرض فيلم ورقة شجر



عرض فيلم ورقة شجر

يذكر أن الفعاليات المقامة مركز الثقافة السينمائية تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير مركز الثقافة السينمائية، والفعاليات مجانية للجمهور العام.

يشار إلى أن المونتيرة منار حسنى تولت مؤخرا رئاسة المركز القومى للسينما، وكانت تقلدت عدة مناصب داخل المركز القومى للسينما ومن ضمنها مدير عام الإنتاج ومسئول البرنامج الحكومى بالمركز، كما عملت كممثل للمركز القومى للسينما فى فريق دعم التميز بوزارة الثقافة وعضو فريق دعم التميز بقطاع شئون الإنتاج الثقافي.