شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Minions: The Rise of Gru يحقق 924 مليون دولار عالميا فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الإنيميشن Minions: The Rise of Gru إيرادات وصلت إلى 924 مليونًا و587 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه بدورالعرض المختلفة منذ يوم 1 يوليو الماضى، العمل من إنتاج شركة Universal Pictures.

وانقسمت إيرادات الفيلم بين 366 مليونًا و913 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و557 مليونًا و674 ألف دولار بشباك التذاكر حول العالم.

وتدور أحداث Minions: The Rise of Gru في السبعينيات حينما يكون جرو في الثانية عشر من عمره، الذي يبدأ في تنفيذ خطته حتى يصبح الشرير الأعظم في العالم، وفي رحلته يقابل كائنات المينيونز، ولكن مخططه يقابل منحنى غير متوقع يجعله يدرك أمر مهم عن الحياة.

فيلم الإنيميشن الجديد من إخراج المخرج العالمى كايل بيلادا مخرج فيلمي Minions الذي ترشح عنه لنيل جائزة البافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة وDespicable Me، وبراد أبليسون، وجوناثان ديل فال.

ويقوم بالأداء الصوتي للشخصيات عدد من النجوم منهم الممثل الشهير ستيف كاريل الذي يقوم بشخصية جرو، كما يشاركه الأداء الصوتي بيير كوفين مخرج سلسلة Despicable Me، ويشهد الفيلم مشاركة نجم الأكشن الشهير جون كلود فان دام، والممثلة تراجي بي هينسون وميشيل يوه ولوسي لوليس التي اشتهرت بدور زينا الأميرة المحاربة وجولي آندروز.