مصطفى الآغا يسأل نبيلة عبيد عن سر عدم زواجها وانجابها اطفال.. فكيف اجابت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 05:44 صباحاً - كشفت الفنانة المصرية نبيلة عبيد عن سبب رفضها للزواج وعدم إنجاب أطفال، وتفاصيل شخصية أخرى تحدثت عنها لأول مرة.

كلام عبيد جاء خلال برنامج “صدى الملاعب”، ردا على سؤال من الاعلامي الاعلامي مصطفى الآغا حيث قال لها: “هل تحسي انك مرتاحة ام انك ضيعتي امورة مثل أنك أسرة ما عملتي واولاد ما جبتيش وهل هذا يستاهل الفن تضحي كل هذه التضحيات عشانه؟”.

وبررت نبيلة عبيد عدم الزواج ورفض تكوين أسرة بأنه كان بناء على رغبة شخصية شديدة، قائلة: “أمي الله يرحمها كان ممكن أعمل لها أي حاجة لكن تشوفني زوجة وعندي طفل، لكن كل واحد اتقدملي كان عايزني أقعد في البيت مشتغلش وأسيب التمثيل”.

ونفت ما أثير عن قيام منتج بالتقدم لخطبتها، بقولها: “لم يتقدم خلال حياتي منتج للزواج مني من أجل إنتاج أعمال فنية، قائلة: “لا، أنا كنت بشتري الروايات بنفسي بعد ما تعرفت على الكاتب إحسان عبد القدوس، واللي اتقدمولي كانت عقلياتهم مختلفة عن اللي عايزة أعمله”.

يذكر ان نبيلة عبيد كانت قد اعترفت بأنها كانت قد تزوجت من المخرج أشرف فهمي في السر، ولكن الممثلة جالا فهمي نفت هذا الخبر وقالت إن ما تردد ما هو إلا إشاعة ولا أساس له من الصحة ولو أن والدها تزوج لأخبرها»

كما اعترفت نبيلة عبيد خلال البرنامج التلفزيوني واحد من الناس بأطول زواجاتها وكان مع السياسي المعروف ومستشار الرئيس مبارك الدكتور أسامة الباز واستمر زواجهما لمدة 9سنوات وفي برنامج «صريح جداً» مع المذيعة منى الحسيني أنها تزوجت في السر مرتين بشخصيات عربية.