شكرا لقرائتكم خبر عن بروس ويلز فى حالة معنوية مرتفعة فى أحدث ظهور له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدا النجم بروس ويلز بمظهر غير رسمي أثناء خروجه لتناول الغداء مع أحد أصدقائه فى Brentwood Country Mart، حيث ظهر الممثل المتقاعد عن العمل بسبب ظروفه الصحية بحالة معنوية عالية وفقاً لموقع ديلي ميل الذى نشر تقرير حول الممثل الكبير.

وأعلن الممثل الشهير اعتزاله التمثيل في مارس من العام الجاري، رغم أنه كان يعمل على عدة مشاريع سينمائية ضخمة ينتظر طرحها خلال الوقت القريب.

من ناحية أخرى سبق وحرص النجم العالمي بروس ويلز على العودة لموقع مشاهد فيلم Die Hard الذى حقق نجاحًا كبيرًا، حيث قام بزيارة ساحة الفيلم الشهيرة في ناكاتومي (فوكس بلازا) بلوس أنجلوس.

وكان ظهور الممثل البالغ من العمر 67 عامًا فى نهاية شهر يوليو من العام الجارى، وحاول من خلاله أيضًا إرسال رسالة طمأنة لجماهيره وكل من قلق على حالته الصحية.