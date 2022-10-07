شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر وتحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وعلى المسرح الكبير ووسط مشاعر الفخر والعزة استعاد الجمهور أجواء العبور العظيم حيث قدمت الفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي مجموعة من المؤلفات التى اشعلت الحماسة الوطنية وتفاعل معها الحضور كان منها عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود - لفي البلاد يا صبية، لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية - الله يا بلادنا لـ محمد عبد الوهاب، أهيم شوقا لـ الشيخ إمام، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالاحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري - طوف وشوف - قصيدة مصر لـ رياض السنباطي.

وذلك أضافة لأغنيات يا حبيبتي يا مصر - عاش اللي قال - على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبد العظيم محمد وقدمها كل من أحمد عصام، إيناس عز الدين ، محمد طارق، أحمد عفت، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال وغادة آدم.