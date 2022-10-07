سينيتا خليفة تنشر صورا من ذكرياتها وتعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة سينتيا خليفة جمهورها ومتابعيها صورًا من ذكرياتها السنوات الماضية، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت سينتيا خليفة على الصور: "بعض لقطاتي المفضلة من السنوات الماضية، حزينة للغاية لافتقادي هذه الأعوام"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "جميلة"، وعلق آخر: "القمر".

سينتيا خليفة شاركت في رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، إخراج مجدي الهواري.

مسلسل "دايمًا عامر" ناقش مشاكل التعليم في مصر في إطار اجتماعي كوميدي، وجسد مصطفى شعبان، خلاله شخصية "عامر"، وهو مشرف اجتماعي.

والمسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، وإخراج مجدي الهواري.