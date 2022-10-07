شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Offline بنادى السينما المستقلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف نادي السينما المستقلة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني فعالياته غدا السبت بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية في تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المقرر أن يعرض النادى فيلم Offline وهو إنتاج مستقل للمخرج محمد كرم والذى يناقش فيه هوس الشباب بالسوشيال مديا وما يترتب عليه من أثار سلبية، وعقب عرض الفيلم تقام ندوة لمناقشة الفيلم مع صناعه والجمهور ويديرها المشرف الفني على النادي الناقد السينمائي احمد عسر.

يذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمة المركز القومي للسينما بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب، والدعوة عامة للجمهور ومحبي السينما لحضور فعاليات النادي.

يشار إلى أن المونتيرة منار حسنى تولت رئاسة المركز القومى للسينما مؤخرا، وسبق أن تقلدت عدة مناصب داخل المركز القومى للسينما ومن ضمنها مدير عام الإنتاج ومسئول البرنامج الحكومى بالمركز، كما عملت كممثل للمركز القومى للسينما فى فريق دعم التميز بوزارة الثقافة وعضو فريق دعم التميز بقطاع شئون الإنتاج الثقافي.