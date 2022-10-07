شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز ترد على الكارهين لماركتها لمستحضرات التجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت ماركة سيلينا جوميز لمستحضرات التجميل تحمل رسالة واحدة وداعمة للنساء مثل قبول الذات والاهتمام بها بجانت الصحة العقلية والجسدية، ويعود تأثير هذه الماركة على الكثير من الناس بشكل إيجابى، بسبب أن هدف الماركة الأول جمع 100 مليون دولار على مدى العشر سنوات المقبلة، حيث تساعد على ربط الناس ببعضها فى المجتمعات المتفرقة ومساعدتها فى تحسين الصحة العقيلة، وفقا لما اتى على موقع People.

وتقول سيلينا جوميز" فلنتوقف عن مقارنة أنفسنا بالأخرين ونحتضن أنفسنا وشخصياتنا"،مضيفة " أتمنى أن تروا جمالكم حتى وإذا كنتم تشعرون بالنقص...اتمنى حقا من الجميع أن يتمكن من رؤية جمالهم".

وسجلت الفنانة سيلينا جوميز فيلما وثائقيا حول أخر ست سنوات في حياتها على منصة أبل تي في+، ويناقش الفيلم الشهرة الواسعة التي حققتها النجمة وتقول بعض الصحف وفقا لـ People: "وصلت سيلينا إلى القمة وحدثت بعض الأزمات أدت إلى سقوطها في الظلام ومحاولة العودة مرة أخرى لما كانت عليه،وخلال الإعلان الأول للفيلم استطاع معجبون سيلينا رؤية الحالات المختلفة التي مرت بها من ابتسامات لضحك لذرف الدموع.

وسيفتتح الفيلم مهرجان المعهد الأمريكي للأفلام في 2 نوفمبر المقبل، وسيتم طرحه في 4 من الشهر نفسه على منصة أبل تي في+ لجميع المشاهدين ومتابعي سيلينا جوميز،وفقا لما تداولته مجلة variety.