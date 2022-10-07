تصريح جديد من سيرين عبدالنور حول العمل مع نادين نسيب نجيم.. فماذا قالت؟

كتب امير فتحي في الجمعة 7 أكتوبر 2022 02:45 صباحاً - ما زالت الازمة بين الممثلتين اللبنانتين سيرين عبدالنور ونادين نسيب نجيم تتفاعل بعد تصريح سيرين خلال ندوة صحفية ان نادين هي من رفضت العمل معها.

وفي جديد هذه الازمة، قالت سيرين عبدالنور ردا على سؤال:””ليكي انا مش اذا بكون صامته ببعض الاوقات يعني مني جريئة يمكن لانه بعرف انه اذا حكيت الجرأة بتعمل بلبلة بس اخدت قرار من اليوم و رايح انه الناس اللي عم تطرح اسئلة تعرف اجوبة واضحة و صريحة”.

يأتي ذلك بعد أن أشعلت سيرين عبدالنور السوشيال ميديا والصحافة وفتحت باب من الجدل خاصة عندما ردت عليها نادين نجيم بأكثر من تغريدة وقالت “ما انعرضت اصلاً الفكرة عليي من قبل الشركة وما كانت واردة حتى ارفض ولا استاذ صادق عنده علم ولا حتى انا. بس بكل الاحوال ما في نصيب”.

ورد نادين جاء بعد تعليق سيرين على كلام صادق الصباح في ختام منتدى الإعلام العربي الـ 20 بجلسة “الدراما على عرشها” عندما أجاب نيشان عن إمكانية جمع سيرين ونادين نجيم بعمل مشترك وقال ” الفكرة طرحت ” لتقول سيرين ” لم تنفذ الفكرة و نادين هي الي رفضتها”، وما كان على صادق الصباح الا انه قال “انا ما عندي خبر “.