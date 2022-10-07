شكرا لقرائتكم خبر عن نعومى واتس: أخبرونى أن حياتى المهنية ستنتهى عند عمر الـ40 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الممثلة نعومي واتس خلال مقابلتها مع Entertainment Weekly حول تقاعدها عند سن الـ40، وحول ما تم تداوله عن أن نعومى واتس بمجرد دخولها سينما هوليوود فهى هكذا تحد من أعمالها بسبب العمر، وقالت "خلال تمثيلي في فيلم Mulholland Drive قيل لي إن حياتي المهنية ستنتهي بمجرد اتمامى عامى الـ40، فأخبروني أنه علي أن أنجز الكثير من الأعمال وأنا بكامل أناقتي قبل إتمامي 40 عاما".

جدير بالذكر أن واتس عند بداية عملها في فيلم Mulholland Drive كانت في عمر 33 عاما.

وقالت واتس لمجلة Entertainment Weekly "إذا لم تعد مثيرا مثل ما كنت في شبابك فلتنسى الوقوف أمام الكاميرا، وهذا حقا جعلني اجن.. إنه أمر مخجل نوعا ما في التحدث حول أنه بمجرد أن تتعدى عمرا معينا فحياتك المهنية تكون على وشك الانتهاء ويكون الأمر مقتصرا أكثر على النساء من الرجال".

وعندما تم سؤالها كيف تصبح هوليوود أفضل قالت "ليسمحوا للمرأة أن تتقدم في العمر وتعمل وهى حرة وغير مقيدة بسبب أنها تخطت عمر 40.. عندما نرى رجلا أصبح شعره أبيض بسبب كبر العمر فنحن نقول لقد ازداد وسامة وليس هذا فقط بل يبدو أكثر قوة، وهذا حتما بسبب تراكم الخبرات وأرى أن الأمر هنا مماثل للمرأة ويجب نحن النساء أن نفتخر بهذا فنحن نزداد خبرة كلما تقدمنا في السن".

وعُرض آخر عمل للمثلة نعومي واتس خلال العام الجاري بعنوان Goodnight Mommy، ويندرج الفيلم تحت تصنيف أفلام الإثارة ويعرض وصول الأخوان إلياس (كاميرون) ولوكاس (نيكولاس) إلى منزل أمهم في الريف لقضاء بعض الوقت معها ليجدان وجهها مغطى بالضمادات نتيجة للجراحة التجميلية التى أجرتها كما أخبرتهما، لكن يبدأ الطفلان فى الشك فى تصرفاتها غير العادية بالنسبة لهما ليشك أن من تحت تلك الضمادات ليست والدتهما.