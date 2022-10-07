شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يحكى كواليس أول لقاء له مع حمدى الميرغنى: ما كنتش أعرف إنه رغاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود عبد المغنى إنه فى بعض اللحظات نخرج خارج إطار الورق والنص في العمل السينمائى أو الدرامى ولكن في الموضوع، موضحا أنه شارك مع الفنان أمير كرارة في مسلسلى "المواطن إكس" و"طرف تالت"، وكلاهما كانا عملين رائعين.

وأضاف محمود عبد المغنى، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، بعد فترة كبيرة ومسلسلات كثيرة ظل "المواطن إكس" و"طرف تالت" من الكلاسيكيات والناس تحبها للغاية.

وحكى الفنان محمود عبد المغنى أول مرة قابل فيها الفنان حمدى الميرغنى قائلا: "أول مرة قابلت حمدى الميرغنى كان فى لبنان خلال فيلم (فرعون)، وحكى حكاية الناس مشيت وهو مستمر في الحكاية، وظللت مستمعا له تأدبا حتى أن قمت بخبطه بالكوباية، وقلت له إن رغاى فقال لى أنت متعرفش إنى رغاى".