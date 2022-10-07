محمود المغني: "اشتغلت بورش الطوب والبلاط ودخلت راس الحمار في النار" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

كشف الفنان محمود عبدالمغني المهن التي عمل بها في فترة مراهقته، وذلك أثناء استضافته في برنامج "سهرانين" على شاشة قناة "أون".

قال: "أنا اشتغلت في البلاط مع أخويا محمد، وكان بيسيبلي وزرة أعملها في الآخر، وكنت أحسن واحد، ومطلوب بالاسم، ولما رحت أعمل بيت، قولتلهم عندكوا إيشاني، واشتغلت في ورش الطوب، مكنتش بروح المدرسة، غياب في غياب، لحد ما عرفوا في البيت".

وأضاف: "ورش الطوب في الوراق كتير جدا، كنت بقلب الطوب، صف طويل كدا في الشمس، وبقلب، ومرة دخلت راس الحمار في النار، وفي نويبع كنت كبرت وبقيت أسطى وبقطع البلاط".

وتابع: "كنت في مرة شغال شغلانة، وفي ست هانم محترمة، بس هي كانت معندهاش ولاد يعني، فكنت بساعدها في عمايل الكشري، اجبلها العدس والمكرونة، وهي بتعملنا غدا للصنايعية والناس، كلنا ومية مية، فرحت للأسطى علي بقوله اليومية، قالي روح خد منها يا حبيبي".

ومن جانب آخر، شارك النجم محمود عبدالمغني في بطولة مسلسل "هجمة مرتدة 2" مع النجم أمير كرارة، في رمضان 2022، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.