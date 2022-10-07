أمل حجازي: "من يرى صوت المرأة عورة هو العورة على المجتمع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

وصفت الفنانة أمل حجازي من يرى أذن أو صوت المرأة عورة، بأنه عورة على المجتمع، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وكتبت: "من يرى أن أذن المرأة عورة أو صوتها، تكون العورة بحد نفسها فيه وفي معتقداته ويكون هو عورة على المجتمع يا ليت كل إنسان يرى نفسه ويرى عوراته، ويصلحها كفانا، تخلفا وتشويها بالدين".

وتابعت: "إلى حد أننا أصبحنا عالما ثالثا ولو كان هناك سادسا وعاشرا لكنا السباقون عليه، الدين ليس بغطاء الشعر ولا بالشعائر الكاذبة التي نتغنى بها الدين أخلاق وأعمال وقول معروف وإيمان من القلب بالله وحده سبحانه وتعالى".

واختتمت: "هذا ما سيُدخل الإنسان الجنة فقط، من آمن بالله وعمل صالحا، الأعمال ثم الأعمال ثم الأعمال، هذا هو ذكر الله".

وعلق أحد المتابعين: "لا فض فوك يا أمل"، وأضاف آخر تعليقا: "ياريت توفرين نصيحتك لنفسك أفضل".

يذكر أن أمل حجازي مغنية لبنانية، صدر لها أول ألبوماتها "آخر غرام" عام 2001.