نادية الجندي تحتفل بنصر أكتوبر وياسمين عبدالعزيز بالحجاب.. لقطات نجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شارك نجوم الوسط الفني جمهورهم ومتابعي حساباتهم الرسمية على موقع "انستجرام"، لقطات مختلفة من حياتهم الشخصية والفنية، على مدار يوم الخميس 6 أكتوبر، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

بسمة بوسيل

من داخل صالة للألعاب الرياضية، أطلت الفنانة بسمة بوسيل على جمهورها، وهي تقوم بالتقاط فيديو لنفسها أمام مرآة.

نسرين طافش

من أمام برج إيفل، نشرت الفنانة نسرين طافش صورًا لها، وعلقت "الشيطان وحده هو الذي يمنع الشخص من إنقاذ الأرواح أو إنجاز مهمته في الحياة، لا يوجد منطق مع الشيطان، قف بفخر لأن قلبك مليء بصلاح مساعدة الآخرين، بينما يمتلئ قلبهم بمساعدة أنفسهم فقط".

ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة لها بالحجاب، ولاقت إعجاب متابعيها.

يوسف الكدواني

نشر الممثل الشاب يوسف الكدواني نجل الفنان الكبير ماجد الكدواني صورة تجمعه بالفنانة هند صبري من كواليس الاحتفال بطرح فيلم فضل ونعمة في دور العرض السينمائي.

أنغام

نشرت المطربة أنغام، صورة تجمعها بالمطرب راغب علامة، وعلقت "تابعوني دلوقتي على dmctv مع النجم راغب علامة اللي اتبسطت جدًا بوجوده كضيف للحلقة الأولى من برنامج أنغام".

سوسن بدر

نشرت الفنانة سوسن بدر صورة جديدة لها، وعلقت "شعري اتصلح أخيرا".

شيرين عبدالوهاب

نشرت المطربة شيرين عبدالوهاب، الملصق الدعائي لحفلها الجديد بالكويت، معلقة "وحشتوني أوي أوي.. أشوفكم تاريخ ٢٩ أكتوبر في الكويت على مسرح الارينا".

نادية الجندي

احتفلت الفنانة نادية الجندي بانتصارات حرب أكتوبر، بصورة مرسومة لها، ظهرت فيها ملثمة بوشاح، وخلفها علم مصر، معلقة "انتصار أكتوبر العظيم، انتصار العزة والكرامة للمصريين، كل سنة وانتي يا مصر من نصر لنصر، تحية لكل شهداء الوطن الغالي ربنا يرحمهم يا رب".

أحمد خالد صالح

احتفل الفنان الشاب أحمد خالد صالح بعيد زواجه بصور جمعته بزوجته الممثلة هنادي مهنا.

ليلى علوي

نشرت الفنانة ليلى علوي صورة لها وفوقها علم مصر يرفرف، وهي تؤدي التحية العسكرية احتفالا بنصر أكتوبر، وعلقت "حفظ الله مصرنا ورعاها.. ذكرى انتصار عظيم، تحيا مصر.. بحبك يا بلادي".