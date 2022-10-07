صورة نادرة.. تحية كاريوكا كبيرة ممرضات متطوعة أثناء حرب أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك المخرج والمنتج مجدي الهواري جمهوره ومتابعيه، صورة الفنانة تحية كاريوكا أثناء تطوعها في حرب أكتوبر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق مجدي الهواري: "تحية كاريوكا وهي كبيرة ممرضات متطوعة في مستشفى أثناء حرب أكتوبر 1973"، وعلق أحد المتابعين: "لها أدوار وطنية عظيمة"، وأضاف آخر تعليقا: "كل فنان بمواقفه وحاضر في كل ما يمر به وطنه".

جدير بالذكر أن مجدي الهواري شارك في رمضان 2022 بمسلسل "دايما عامر" مع الفنان مصطفى شعبان، وشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، لبلبة، ميرنا نور الدين.