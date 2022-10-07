إيرادات الأربعاء.. "فضل ونعمة" الأول و"كيرة والجن" في المركز الثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 6 أفلام، هي: "فضل ونعمة"، "أشباح أوروبا"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، وحققت أمس الأربعاء 5 أكتوبر إيرادات وصلت 757 ألفًا و165 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي..

احتل فيلم "فضل ونعمة" المركز الأول، بطولة الفنانة هند صبري والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، بعد تحقيقه 504 آلاف و143 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 76 ألفًا و32 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

وفاز بالمركز الثالث فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 47 ألفا و198 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وحصل فيلم "أشباح أوروبا" على المركز الرابع، بطولة الفنانة هيفاء وهبي والفنان أحمد الفيشاوي، محققا 44 ألفًا و318 جنيها.

أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 54 ألفا و204 جنيهات، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وكان المركز السادس من نصيب فيلم "بحبك" والذي حقق 31 ألفًا و270 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.