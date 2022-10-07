بالصور| تكريم أحمد أمين من مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل تكريم الفنان أحمد أمين، وذلك في انطلاق فعاليات الدورة الثانية عشرة.

وأعرب أحمد أمين عن سعادته بالتكريم نظرا لحبه الكبير للأطفال، ولكون الدورة الحالية تحمل اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس، قائلا "وجودى في مهرجان فيه اسم فؤاد المهندس شرف كبير ليا"، مضيفا "أنا كنت طفل زنان وبحب أسأل كتير وكنت بحب الحكاوي، ولما كانت حكاية تعجبني أفضل ألح عليهم عشان نعيدها أو أشوفها، ومن وقتها وأنا دائما بدور على حكاوى جديدة أقولها وبتمنى إننا نقول الحكاوي دي ليكم وتستفادوا بيها".

ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 12 عاما على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز أفكا للفنون، وتشهد هذه الدورة مشاركة دولية من فرنسا واسكتلندا وألمانيا، بجانب عروض احترافية مصرية ويستمر على مدار 10 أيام متواصلة.

كما يشارك أحمد أمين خلال فعاليات المهرجان الرسمية عبر إحياء ندوة نقاشية حول فنون كتابة الأعمال الموجهة للأطفال، وكيفية بناء عمل درامي لتوعية الطفل ويجمع بين هدفه التوعوي وبين المتعة والبساطة والإبداع، وتدير الندوة مذيعة الراديو نيفين محمود، والتي كرمها المهرجان لتفردها في تقديم برنامج "مكبرناش" الموجه للأطفال عبر إذاعة ميجا إف إم.

وجاء اختيار أحمد أمين بشكل خاص ليكون ضيف شرف المهرجان لتأثيره الكبير في مجال البرامج التوعوية الموجهة للأطفال والعائلات عبر برنامج "الفاميليا"، الذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تليفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، وحقق نجاحا واسع المدى خلال مواسمه الأربعة، في مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم وأفكارهم والروابط التي تجمعهم، مقدماً محتوى علمي ونصائح مفيدة في غلاف من خفة الدم والكوميديا والبساطة على طريقته.