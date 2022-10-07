بصور رومانسية.. أحمد خالد صالح وهنادي مهنا يحتفلان بعيد زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

احتفل الفنان أحمد خالد صالح بعيد زواجه مع زوجته الممثلة هنادي مهنا، وشارك جمهوره صورتين تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع "انستجرام".

وعلق أحمد "عيد زواج سعيد حبيبتي"، مؤكدا أنه سيظل يحبها فيما تبقى من حياته.

وكتب الفنان علي الطيب تعليقا على منشور أحمد: "كل لحظة وأنتم طيبين وربنا يسعد قلوبكم الطيبة ويخليكم لبعض يا حبايبي ويحفظكم ويحميكم"، وعلقت الفنانة مي كساب: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم من كل شر"، وحرص على تهنئتهما أيضا الفنانة إيمان العاصي، والممثلة مايان السيد.

واحتفل الثنائي أحمد خالد صالح وهنادي مهنا، بزواجهما يوم 6 نوفمبر من العام 2020، بحضور الأسرة والأصدقاء وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.