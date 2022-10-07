شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يستعد لجولة غنائية فى أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش النجم إيهاب توفيق خلال الآونة الأخيرة فترة نشاط فنى كثيف، وأحيا أكثر من حفل غنائى فى عدد من البلاد، ويستعد لجولة غنائية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر أكتوبر الجارى ونوفمبر المقبل.



إيهاب توفيق

انتهى الفنان إيهاب توفيق من تسجيل أغنية "سنجل" جديدة يتعاون فيها مع عزيز الشافعى كتابة ولحن، والتوزيع لـ وسام عبد المنعم، والأغنية سوف يتم طرحها بعد أيام، لتكون الأغنية الثانية له فى أقل من شهر حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى.

"باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

وكان الفنان إيهاب توفيق قد أحيا حفلا غنائيا في لبنان، وقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة الصيف.

وفي سياق متصل قال الفنان إيهاب توفيق أثناء استضافته ببرنامج سهرانين، الذى يقدمه الفنان أمير كرارة ويذاع على قناة On، إنه يحب الموسيقى منذ صغره، وتعلم العود على يد صديق والده، مضيفاً: "عندما كنت أشاهد فوازير أو إعلانات كنت أتحدى أن أعزفها فى أقل من 48 ساعة، ودائما كنت أسمع عبد الحليم ووردة، وكنت أحب الدراسة جدا ونويت أن أصل لأعلى مستوى فى التعليم".

وأضاف إيهاب توفيق: "عندما كنت فى سن العاشرة كان يستهويني جداً بدلة الضابط، وقررت أن أكون ضابطا، إلى أن وصلت للثانوية بدأت أتجه للموسيقى وأعشقها وقررت دراستها ولم أكن أنوى أن أكون مطربا، وكنت أود أن أكون دكتورا بكلية التربية الموسيقية، وكنت من المتفوقين وطيلة سنوات الكلية كنت من الأوائل".