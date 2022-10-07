شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: أما ما يعرفوش يوصلوا لبيومى فؤاد بيتصلوا بيا.. وأحمد فهمى أبو المقالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان أحمد فتحى إنه والفنان وبيومى فؤاد أصحاب للغاية حتى على مستوى العائلى، وهما قريبان من بعضهما خارج نطاق العمل الفني.

وأضاف أحمد فتحى خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة onتقديم النجم أمير كرارة: "عندما لا يعرفون الوصول لبيومى فؤاد يتصلون بى كى أصل له"، ليرد الفنان أمير كرارة: "بيومى فؤاد دمه مثل العسل وبيعمل مقالب".

وتابع الفنان أحمد فتحى: الفنان أحمد فهمى أبو المقالب، فهو اللى بيعمل المقالب ويشجع الآخرين على عملها".