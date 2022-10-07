شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يكشف قصة ارتباطه بزوجته.. ويؤكد: بحب أشتغل مع أمير كرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود عبد المغنى عن كيف قابل زوجته، موضحا أنه أول مرة ذهب لخطب زوجته قامت بعمل محشى، فشعر أن هذا مثل محشى والدته، متابعا: "وربنا يخلى لى زوجتى".

وأضاف محمود عبد المغنى، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on: "كنت أحسن واحد يسقى البلاط في المنطقة".

وتابع محمود عبد المغنى: "بحب أشتغل مع أمير كرارة جدا، فهو أبو الارتجال"، ليرد الفنان أمير كرارة: "محمود عبد المغنى هو من أطلق علىّ ميمى الرايق فى مسلسل المواطن إكس".