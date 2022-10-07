شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة لـ"أنغام": أنا فيروزى الهوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُرضت، اليوم الخميس، أولى حلقات برنامج أنغام الجديد، الذى تقدمه النجمة أنغام على قناة dm، وكان نجم الحلقة الأولى من البرنامج الفنان راغب علامة.

وكشف راغب علامة خلال الحلقة عن بداية علاقته بالغناء، وقال إن والده كان يعزف على آلة العود وكان يراقبه، كما أن والده يعشق أم كلثوم وعبد الوهاب.

وأضاف راغب علامة أنه يعشق فيروز قائلا: "أنا فيروزى الهوى"، لافتا إلى أن عائلته مثل كل العائلات كانت غير مقتنعة بعمله بالفن وكانوا يتمنون له أن يعمل فى أي مهنة أخرى، وذلك رغم أنهم لم يكن لديهم المال الكافى لتعليمه. وقدم راغب علامة خلال الحلقة "ميدلى" لأشهر أغنياته التي اشتهر بها خلال مشواره الفني الطويل منذ الثمانينيات.

ومن المقرر أن يتحدث راغب علامة خلال الجزء الثانى من الحلقة عن العديد من المواقف التى واجهها فى حياته، وعلاقته بنجوم الغناء العربى وأبرز محطات حياته، كما قدّم عددًا من أشهر أغنياته بتوزيع جديد بطريقة الـunplugged music، بالإضافة لمشاركته الغناء مع أنغام خلال الحلقة.