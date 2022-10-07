شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى: كنت بلعب فوق السطوح وأنا صغير وصاحبة البيت طردتنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أحمد فتحى تفاصيل ذكرياته منذ طفولته خلال إقامته بمنطقة إمبابة، متابعا: "الفنان محمد هنيدى كان ساكن فى إمبابة، لكن هنيدى كان فى أول الشارع وكان هو فى حى أرقى بشكل بسيط عند نفق إمبابة، وأنا ساكن في نفس الشارع لكن داخل الشارع".

وأضاف الفنان أحمد فتحى خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on: "بقالى 20 سنة ماشى فى نفس الشارع اللى فيه هنيدى ولكن لم أصل"، متابعا: "كنا نلعب فوق السطوح حتى تطردنا صاحبة البيت لأننا نقوم بعمل ضوضاء فلعبنا بعد ذلك في الشارع".

وحول رفض بعض الفنانين ذكر الأماكن التي كانوا يقطنون بها خلال صغرهم قال الفنان أحمد فتحى: "ما هو العيب أننى من إمبابة أو محمود عبد المغنى من الوراق لا يوجد عيب في ذلك".