شكرا لقرائتكم خبر عن ورش طوب وعربية كبدة.. تعرف على أول مهنة لمحمود عبد المغنى وأحمد فتحى قبل التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود عبد المغنى، أول عمل له منذ طفولته قائلا: "عملت في البداية في ورشة طوب، وكنت بغيب من المدرسة واعمل في ورشة طوب، وبعد ذلك عملت في نويبع".

وأضاف محمود عبد المغنى، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، أنه أعجب 12 مرة بامرأة وأحيانا يكون إعجاب من طرف واحد، متابعا: "كنت أجلس صامت أمام البنات".

فيما قال الفنان أحمد فتحى، إن أول مرة عمل فيها كان في ثانية إعدادى، حيث عمل في كافيتريا في نادى الترسانة ليوم واحد فقط، متابعا: اشتغلت قبل التمثيل على عربية كبدة لمدة 3 أيام فقط.

وأضاف الفنان أحمد فتحى: "طول عمرى بحب الأكل، وكذلك أحب الشعر، واستخدمه في فيلمى 5 شارع محى الدين أبو العز".