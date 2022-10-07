شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى يحكى ذكريات طفولته بمنطقة الوراق: بيتى كان قريبا من السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمود عبد المغنى تفاصيل ذكرياته خلال صغره، موضحا أنه من منطقة الوراق، قائلا: "أحلى أيامى في الوراق، وهوائها الأخضر، فهى منطقة خضراء زراعية بحتة وبيتى كان قريبا من النيل".

وأضاف محمود عبد المغنى، خلال برنامج سهرانين، المذاع على قناة on، أنه كان يعيش وسط ناس طيبة تعلم منهم الجدعنة والطيبة تعلمنا منهم الكثير.

وحول أسباب اتجاهه للسينما قال الفنان محمود عبد المغنى: "إن السينما جاءت بالصدفة، حيث إنه كان هناك سينما قريبة من بيته، وكان دائما يسير من بيتى حتى شارع السينما فكان يدخل السينما ويشاهد أفلام بروس لى، متابعا: "فكرة السينما وانت صغير تشاهد السينما وكانت قريبة من بيتك فكان حدث مهم فى تكوين الشخصية".