شكرا لقرائتكم خبر عن دولارات وجنيهات ذهب حول كريم قاسم وهدى المفتى فى "حظك اليوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر كريم قاسم وهدى المفتى وطه دسوقى ومحمد مولى البوستر الرسمى لفيلم "حظك اليوم" إذ يظهروا داخل عجلة الحظ فيما تتطاير من حولهم دولارات وجنيهات ذهبية.

ومن المقرر أن يتم طرح فيلم "حظك اليوم" بدور السنيما المصرية يوم 12 أكتوبر الجاري، وتبدأ أحداث الفيلم بتعرف الانفلونسر (ليلى) على (عُمر) الصحفي في ليلة هادئة ويتسبب شهودهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري لكن ما بدت كخطة بسيطة للحصول على العقد تؤدي إلى تورطهم وأصدقائهم في مشاكل أكبر.

ويشارك في بطولة فيلم "حظك اليوم" بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى اكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني وتسويق وعلاقات عامة MAD Solutions.

كانت الفترة الماضية قد شهدت حملة ترويجية كبيرة بدأت بتعاون الشركة المنتجة مع محل مثلجات وحلويات شهير، حيث تداولت مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية فيديوهات وأخبار حول صناديق هدايا تحتوي على حلوى وتورتة تم توزيعها على عدد من المواقع والشخصيات الشهيرة، فيما يظهر على الصندوق اسم الفيلم "حظك اليوم" وهاشتاج "إحنا بتوع عيد ميلاد" دون أي تفسير، ما دفعهم للتساؤل حول من يكون وراء الحملة الترويجية قبل أن تأتي الإجابة في صورة الإعلان التشويقي للفيلم.