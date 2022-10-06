شكرا لقرائتكم خبر عن البوستر الرسمى لفيلم "حظك اليوم" قبل عرضه بالسينمات 12 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح القائمون على فيلم "حظك اليوم" البوستر الرسمى للفيلم، والمقرر إطلاقه فى دور العرض بدايةً من 12 أكتوبر الجارى، بطولة كريم قاسم ، طه دسوقي، هدى المفتي، مروان يونس، فاتن واصل، بسنت شوقى، شريف الدسوقى، تأليف أحمد البيلي، إخراج أسامة عرابي، فى أولى تجارب بيلى الروائية الطويلة بعد عدة أفلام روائية قصيرة، وتدور أحداث الفيلم فى إطار لايت كوميدى أكشن، خلال ليلة واحدة يمر خلالها الأبطال بمغامرات وأحداث مثيرة.



حظك اليوم

يذكر أن بطل الفيلم كريم قاسم كان آخر أعماله مسلسل "يوتيرن" مع ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبرى والذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى، أما هدى المفتى فتواصل تصوير مسلسال "مهب الريح" مع هند صبرى واياد نصار وجومانا مراد وماجد المصرى، ويعرض لها حالياً في السينمات أفلام "كيرة والجن"، "بحبك" و"عمهم".