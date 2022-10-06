شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لمسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز فى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة مسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، التحضيرات والاستعدادت النهائية للعمل، قبل انطلاق تصويره، المقرر له يوم الجمعة المقبلة، حيث انتهى مهندس الديكور من بناء الديكورات المخصصة الأساسى من أجل بدء التصوير مباشرة، ويعد مسلسل "الحشاشين" من أضخم الإنتاجات هذا العام، ويرجع ذلك لضخامة الديكورات والملابس، والشخصيات التاريخية التي سيقدمها نجوم المسلسل.

وتعاقدت شركة سينرجى المنتجة للعمل مع مجموعة من الممثلين، وداءت القائمة كالتالى : كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، شريف سلامة، ميرنا نور الدين، أحمد كشك، محمد علاء جمايكا، أمير المصرى، سوزان نجم الدين، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن المقرر ان ينضم عدد من الفنانين خلال الفترة المقبلة.

من هم الحشاشون

الحشاشون لا يتعاطون المخدرات، فطائفة الحشاشين ليست طائفةً من مدخنى أو متعاطى الحشيش كما يعتقد البعض، وقد ترجمت كلمة الحشاشين فى اللغات الأوروبية بأكثر من معنى اتفق جميعها فى مضمون واحد هو: القتل خِلسةً أو غدرًا، أو بمعنى القاتل المحترف المأجور، إذ اشتهرت فرقة الحشاشين فى ذلك العصر بالقيام باغتيالات دموية لشخصيات مهمة، وكان اسمها يثير فى نفوس المسلمين والمسيحيين على السواء الرعب والفزع.

يشار إلى أن النجم كريم عبد العزيز، قدم العام الماضى مسلسل "الاختيار 3 – القرا، وشارك في بطولته كلا من النجوم أحمد عز، احمد السقا، ياسر جلال، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الفنانين، اخراج بيتر ميمى.