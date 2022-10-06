منى زكى فى ذكرى انتصار أكتوبر: تحية لكل جندى وضابط استشهد للدفاع عن الوطن

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القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة منى زكى الذكرى الـ49 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، موجهة التحية لكل جندى وضابط مصرى ضحوا بحياتهم واستشهدوا من أجل الدفاع عن الوطن الغالى.

وكتبت منى، عبر حسابها على تويتر: "فى الذكرى الـ49 لحرب أكتوبر.. تحية لكل جندى وضابط مصرى استشهد من أجل الدفاع عن الوطن".



منى زكى

وكانت النجمة منى زكى، حلت مؤخرا ضيفة على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ONفى أولى حلقات الموسم الجديد، وخلال اللقاء، كشفت منى زكى عن أول هدايا أحمد حلمى لها وقالت: "مرة جاب لى سلسلة ذهب ومكانش معاه فلوس، وأنا مجبتش له حاجة".

وأضافت منى زكى أن حلمى صارحها بحبه وقال لها بحبك فضحكت: "كانت مشاعرى متلغبطة، وقعدنا سنة ونص أصحاب بس".

وتابعت: "أبويا كان رافض.. كنت بجيب قرايبى عشان يقنعوا بابا بجوازى من أحمد حلمى"، وبخصوص تزامن يوم ميلادها مع نفس ميلاد زوجها أحمد حلمى، قالت: "عيد ميلادنا فى يوم واحد، كنت فاكراه بيشتغلنى وبيرسم عليا وكدة، استحالة يكون فى نفس اليوم، ودى حاجة مش لطيفة، كأنه مش يومك، وبطلنا نجيب هدايا لبعض".