شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة وأنغام تحتفلان بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمات أصالة نصرى وأنغام بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الخميس، وبالإنجاز المصرى في حرب 1973، وتحقيق النصر، ومن جهتها قالت الفنانة أنغام عبر تويتر :"يوم النصر العظيم، كل سنة ومصر منتصرة وجنودها رافعين رأسها، ربنا يحفظ كل جنودنا البواسل ويرحم الشهداء اللي راحوا منهم".

فيما غردت النجمة السورية أصالة عبر تويتر :"مصر عظيمة وناسها أطيب قلب بهالدنيي بيحبّوا كلّ الناس وبتعني لهم المحبّة، الله يحفظك ويحفظ أمنك وناسك وأرضك وكلّ حبّة تراب فيكي، يرحم أبطالك صنّاع البطولات ويحمي أبطالك الّلي كمّلوا المشوار، مشوار المجد لوطن التاريخ والحضارة".

أصالة



أنغام

وفى سياق متصل هنأ مجموعة من نجوم الفن الشعب بمناسبة مرور 49 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر.

وكتب النجم محمد هنيدى عبر حسابه على "تويتر" مصر بمناسبة نصر أكتوبر وعلق "كل سنة ومصر والوطن العربى كله بخير وفخر وعزة بمناسبة نصر أكتوبر العظيم، وربنا يحمي جيشنا ورجالتنا اللى ضحوا وبيضحوا علشان تراب البلد وعزتها وكرامتها".

وكتب نجم مسرح مصر اوس اوس فى "استورى" حسابه على إنستجرام "من أعظم الأيام فى تاريخ البلد دى يوم نصر أكتوبر العظيم، تحية لكل جندى وضابط ومواطن مصرى ضحى بروحه عشان نقدر نعيش اللحظة دى بكل فخر وكرامة وحرية".

وقالت الفنانة حنان مطاوع فى تغريدة عبر حسابها على "إنستجرام": "كل سنة وإحنا فى نصر وعزة عظيمة يا بلادى".

كما شارك أيضا المطرب الشعبي حكيم، بمقطع من أغنية وطنية من غنائه على حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلق حكيم على الأغنية بـ"تعظيم سلام يا بلادى لولادك فرد فرد، كل سنة وجيش مصر فى انتصارات".