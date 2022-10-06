شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم slumberland بطولة جايسون موموا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت المنصة الأمريكية نتفليكس عن الملامح الأولى لفيلمها المنتظر slumberland، والذى سيعرض عبر المنصة يوم 18 نوفمبر المقبل، بطولة النجم العالمى جايسون موموا ومارلو باركلى وكريس أوداود وكايل تشاندلر.
ويأتى هذا التريلر بعد أيام على طرح آخر أجزاء مسلسل see، والذى يحقق نجاحًا كبيرًا منذ الجزء الأول ولا يزال مستمر إلى الآن.
ويدور مسلسل See حول مكافحة بابا فوس (جايسون موموا) من أجل لم شمل عائلته، وهو يقوم بحمايتهم فى نفس الوقت، خاصة مع وجود خطر الحرب بين مملكة بايا وجمهورية تريفانتيان، وعلى الرغم من بذل قصارى جهده، تم وضع زوجته وأطفاله المبصرين فى طليعة الصراع، حيث لفتوا انتباه شقيقه المنفصل، إيدو فوس، وهو جنرال تريفانتى قوى وماكر، وبالتالى يضع الجميع فى خطر.
ويقوم ببطولة المسلسل كل من النجم العالمى جايسون موموا، الفريد بودارد، جوش بلوك، كريستيان كامارجو، نيستا كوبر، ياديرا جيفارا-بريب، هير هيلمر، سيلفيا هيكس، ارشي ماداكابي، كريستيان سلون.