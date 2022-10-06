شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تطرح كليب أغنيتها الجديدة "علشانك" عبر يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم، كليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب اليوم الخميس، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وحققت الأغنية أكثر من 20 ألف مشاهدة بعد دقائق قليلة من طرحها.

وتقول كلمات الأغنية:

على شانك ممكن أخبّط أو أزعّق أو أكسّر

على شانك أهدّ الدنيا حبيبي

بس إنت تأشّر على شانك آه آه آه

على شانك ممكن أعيش أسبوع ما باكلش ولا أشرب

على شانك ممكن أسافر واتشحطط واتغرّب

على شانك آه آه آه

حبّك سفّاح مجرم وماسكلي سلاح حبّك مانغا وتفّاح حبّك مانغا

وتفّاح قلبي ماكنش متاح خزنة ومالهاش مفتاح

لكن لمّا لقاك إرتاح

لكن لمّا لقاك إرتاح

على شانك كلّ الدنيافكفّة وإنت فكفّة

على شانك ممكن أنام في الثلج عشان تدّفا

على شانك آه آه آه

على شانك من فرحتي هاعمل في الشارع زفّة

على شانك مهما هقول في كلام مش هيكون

وفّى على شانك آه آه آه