شكرا لقرائتكم خبر عن أهم أخبار الفن.. لطفى لبيب يتحدث عن حرب أكتوبر.. ويسرا تستعد لمسلسلها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد، اليوم الخميس، أحداثا عديدة على الساحة الفنية المحلية والعالمية أبرزها يسرا تستعد لمسلسلها الجديد، ولطفى لبيب يتحدث عن انتصارات حرب 6 أكتوبر.

ونستعرض خلال ذلك التقرير أبرز أحداث الفن التى تم نشرها على الخليج 365..

حسين فهمى ينضم لأبطال مسلسل "سر السلطان" مع أحمد فهمى والسعدنى

وقع النجم الكبير حسين فهمى على انضمامه لأسرة مسلسل "سر السلطان" المستوحى من رواية "سره باتع" للأديب يوسف إدريس، الذى يقدم بطولته كل من النجمين أحمد فهمى وأحمد السعدنى، والمقرر عرضه فى رمضان المقبل، حيث من المقرر أن يبدأ تصوير المسلسل أواخر الشهر الجارى، بعد الاستقرار على كل التفاصيل سواء على مستوى التعاقدات أو الديكورات وخلافه.

وجاءت القائمة المبدئية لأبطال المسلسل وهم: أحمد فهمى، أحمد السعدنى، أحمد عبد العزيز، هالة صدقى، وعدد كبير من الفنانين الشباب، بالإضافة إلى الإعلان عن باقى الممثلين خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن حسين فهمى تولى رئاسة مهرجان القاهرة فى دورته المقبلة، ويعمل على قدم وساق من أجل تقديم دورة ناجحة تليق باسم مصر أمام العالم.

آخر أعمال حسين فهمى فيلم "فارس" بطولة الفنان أحمد زاهر، وعرض فى السينمات الفترة الماضية، وشارك في بطولته كلا من إيمان العاصى، نهال عنبر، صلاح عبد الله، منة فضالى، وآخرون، تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

خطابات من سجناء لـ سعيد صالح يطلبون مساعدته ضمن مقتنياته

كشفت المخرجة روجينا بسالى عن مقتنيات للفنان الراحل سعيد صالح، تحتفظ بها ابنته هند سعيد صالح، إذ تحضر المخرجة حاليا لفيلم سينمائى عن الفنان الراحل.

وضمن هذه المقتنيات خطابات كان أرسلها زملاء سعيد صالح له من السجن تحمل مطالب يتمنون أن ينفذها لهم أو يتوسط لهم لدى المسئولين لتنفيذها، إذ نشرت روجينا صورا لأظرف هذه الخطابات وكتبت تعليقا عليها عبر حسابها بموقع فيس بوك أثناء التحضير لفيلم عن سعيد صالح أخذت من ابنته الكثير من مقتنيات سعيد صالح ووسط هذه المقتنيات وجدت ظرفا مكتوب عليه "مطالب من سجناء"، وبه العديد من الخطابات من مواطنين عاديين أرسلوا طلباتهم لسعيد صالح، والمفاجأة أنهم كانوا يتعاملون معه على أنه وزير الداخلية مثلًا، وكانوا يطلبون مطالب مهولة.

وأضافت روجينا بسالى أن هذه الخطابات استمر إرسالها بعد خروجه من السجن بوقت ليس بقليل، وأن الفنان الراحل كان حريصا على قراءتها بعناية شديدة ويدون ملاحظاته عليه، وتعامل بجدية معها، وهذه الخطابات تؤكد أن هؤلاء المواطنين أحبوا سعيد صالح وارتبطوا به بشدة لدرجة أنهم يعرضوا مظالمهم عليه.





يسرا تستعد لمسلسلها الجديد "حمد الله على السلامة" وعرضه فى رمضان المقبل

قال المنتج جمال العدل لـ"الخليج 365" إن النجمة يسرا تستعد لمسلسلها الجديد بعنوان مبدئى "حمد الله على السلامة"، المقرر أن تخوض به منافسات الموسم الرمضانى المقبل، مشيرا إلى أن المسلسل من تأليف وسيناريو وحوار محمد ذو الفقار، ومن إخراج عمرو عرفة، وإنتاج العدل جروب، لافتاً إلى انه من المقرر أن تعود يسرا للتحضيرات والاستعدادات لمسلسلها بعد أربعين شقيق زوجها الفنان القدير هشام سليم.

لطفى لبيب عن مشاركته فى نصر 6 أكتوبر: العبور لحظة مضيئة لا أنساها

تحدث الفنان لطفى لبيب خلال مشاركته فى الفيلم التسجيلى "الثانية ظهرا" الذى قدمته شاشة قناة إكسترا نيوز فى ذكرى انتصارات أكتوبر عن كواليس مشاركته فى الجيش المصرى وقت الحرب، فضلًا عن ذكرياته مع الكتيبة 26 مشاة.

وقال لطفي لبيب: "دخلت الجيش أكتوبر 1970 وخرجت من الجيش 1975 وكنت داخل وأنا مش عارف هطلع إمتى، ولا همارس حياتى إزاى، أنا كنت فى الكتيبة 26 مشاة تبع اللواء الثامن الفرقة السابعة، مهمتنا كانت عبور قناة السويس والاستيلاء على النقط الحصينة اللى فى الضفة التانية اللى جوا سيناء".

وتابع: "5 أكتوبر ابتدى بليل يقولك شدة جامدة وزير الدفاع هيعدى وبعد كدا هنفتح الإجازات، مكناش فاهمين إن دى حرب، لغاية لما جه 6 أكتوبر فجأة لقينا دا بجد، والتبة الترابية بتاعتنا قعدوا الناس ينشروا هدومهم وقاعدين بملابسهم الداخلية وقاعدين على البطاطين وإحنا بنستعد ورا"، مضيفا: "قبل ما نعبر حصل تمهيدات المدفعية، من كتر تواصل تمهيدات المدفعية اتحولت إلى هدير متصل على أثره خرجت الفئران من الأرض وابتدت تخرج مزعورة".