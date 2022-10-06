نبيلة عبيد تكشف عن أهم 3 أشياء بحياتها وأحلامها التي لم تتحقق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة نبيلة عبيد، إنها حققت كل أحلامها، لكن الذي لم تحققه هو حلم الأمومة، والاستمرار في الزواج.

وتابعت في حوارها مع برنامج "صدى الملاعب" المعروض على قناة MBC: "أهم 3 حاجات في الحياة الصحة والمال والأهل والأصدقاء، والأحلام التي لم تتحقق الأمومة والزواج المستمر".

وردًا على سؤال من ترى أنهن أفضل 3 ممثلات في الوقت الحالي، أجابت "منة شلبي، منى زكي وغادة عادل"، ومن جيلها اختارت "مديحة كامل، نجلاء فتحي، ميرفت أمين وأنا ونادية الجندي طبعا".

وأكدت نبيلة أن في مشوارها الفني الكثير من المخرجين الذين تركوا بصمة حقيقية في تاريخها، بينهم: حسين كمال، أشرف فهمي، علي عبدالخالق، عاطف الطيب. وأشارت إلى أنها على تواصل بشكل يومي مع كثيرين، بينهم: سهير شلبي ومفيد فوزي.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور للنجمة الكبيرة نبيلة عبيد كان في حفل توزيع جوائز الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، وتم تكريمها خلاله، بينما كان دورها في "سكر زيادة" آخر عمل فني لها.