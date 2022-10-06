"يوم تاريخي".. محمد رمضان ينشر صورا رفقة عائلة "السادات" ويعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه صورا رفقة عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق محمد رمضان: "كل عام ومصر بخير بمناسبة ذكرى نصر (السادس من أكتوبر)، وبهذه المناسبة اتذكر يوم في تاريخي وهو الغداء مع عائلة بطل الحرب والسلام الرئيس الراحل محمد أنور السادات وزوجته الفاضلة چيهان السادات عليهما رحمة الله وحفظ الله عائلته ورعاها".

يذكر أن محمد رمضان بدأ تصوير أولى مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "العمدة" الذي يخوض من خلاله المنافسة في دراما رمضان 2023.

ونشر رمضان، صورة من كواليس التصوير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "بسم الله بدأنا أول أيام تصوير مسلسل العمدة إنتاج السعدي وجوهر تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي، رمضان يجمعنا.. ثقة في الله نجاح".

وكان رمضان، كتب تدوينة في وقت سابق عبر حسابه على "إنستجرام": "تم بحمد الله، كتابة الثلاثون حلقة من مسلسل العمدة، ثقة في الله نجاح من اللي قلبك يحبه".

وقال في تصريحات سابقة عن العمل عبر قناة "سكاي نيوز": "كما عوّدنا الجمهور أنا وسامي، سيليق هذا المسلسل بكل الطبقات والفئات الاجتماعية والعمرية، وبالتأكيد لن يشبه العمل قصة المسلسلات التي قدمناها سابقا".