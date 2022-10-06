"بمناسبة ذكرى أكتوبر".. شادي شامل يكشف قصة والده مع الرئيسين "السادات" و"مبارك" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان شادي شامل صورة من حفل زفاف والديه ظهر فيها الرئيس أنور السادات، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام"، وصورة أخرى لوالده أثناء تكريمه من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وعلق شادي شامل على الصور: "بمناسبة 6 أكتوبر العظيم، حضور الرئيس أنور السادات بطل الحرب والسلام في عقد جواز والدي ووالدتي وكان شاهدًا على العقد في بيتنا، في شارع الميرغني بمصر الجديدة".

وتابع: "والصورة الأخرى مع صاحب الضربة الجوية الرئيس حسني مبارك يكرم والدي شامل شهاب الصحفي الكبير وبعض الصحفيين الآخرين".

وعلق أحد الجمهور على الصور: "ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويعوضك"، وأضاف آخر تعليقا: "ما شاء الله السادات بطل الحرب والسلام".

يذكر أن إطلالة الفنان شادي شامل الأخيرة أثارت جدلا على موقع الصور "انستجرام"، إذ ظهر بملامح متغيرة تماما عن شكله الذي عرفه به الجمهور، منذ مشاركته في مسابقة العندليب من يكون، وتقديمه شخصية الراحل عبد الحليم حافظ في مسلسل حمل اسم "العندليب.. حكاية شعب".