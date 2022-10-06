الليلة.. الأوبرا تحتفي بذكرى نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتستعيد الموسيقى العربية أجواء العبور العظيم خلال الحفل المقام للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو حازم القصبجي في الثامنة مساء الخميس 6 أكتوبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر الأعمال الحماسية التي وضعها كبار المؤلفين لتعبر عن مشاعر العزة والانتماء، منها: عظيمة يا مصر لـ وديع الصافي، يا أغلى اسم في الوجود - لفي البلاد يا صبية، لـ محمد الموجي، تسلملي يا وطني لـ سعاد محمد، البندقية - الله يا بلادنا لـ محمد عبدالوهاب، يا بوي يا مصر لـ هاني شنودة، بالأحضان لـ كمال الطويل، مصر التي في خاطري - طوف وشوف - قصيدة مصر لـ رياض السنباطي، يا حبيبتي يا مصر - عاش اللي قال - على الربابة لـ بليغ حمدي، سمينا وعدينا لـ عبدالعظيم محمد.

يشارك في أداء أغاني الحفل: أحمد عصام، إيناس عز الدين، محمد طارق، أحمد عفت، هند النحاس، أشرف وليد، ريم كمال وغادة آدم.

جدير بالذكر أن احتفالات الأوبرا بذكرى انتصارات أكتوبر تستمر طوال الشهر وتشمل عدد من الفعاليات المتنوعة على جميع مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور .