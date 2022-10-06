طرح البوستر الرسمي لفيلم "حظك اليوم" والعرض 12 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "حظك اليوم" البوستر الرسمي وذلك بعد حملة ترويجية كبيرة وطرح الإعلان التشويقي والرسمي للفيلم المقرر عرضه بجميع السينمات في 12 أكتوبر المقبل.

ويظهر في البوستر أبطال الفيلم كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى داخل عجلة الحظ فيما تطاير من حولهم دولارات وجنيهات ذهبية.

تبدأ أحداث حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة وتتسبب رؤيتهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.