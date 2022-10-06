فن ومشاهير

طرح البوستر الرسمي لفيلم "حظك اليوم" والعرض 12 أكتوبر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "" البوستر الرسمي وذلك بعد حملة ترويجية كبيرة وطرح الإعلان التشويقي والرسمي للفيلم المقرر عرضه بجميع السينمات في 12 أكتوبر المقبل.

ويظهر في البوستر أبطال الفيلم كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى داخل عجلة الحظ فيما تطاير من حولهم دولارات وجنيهات ذهبية.

تبدأ أحداث حظك اليوم بتعرف الانفلونسر ليلى على عُمر الصحفي في ليلة هادئة وتتسبب رؤيتهما لحادث اختطاف إلى تورطهما في خطة لسرقة عقد أثري.

الفيلم بطولة كريم قاسم وهدى المفتي وطه دسوقي ومحمد مولى ويشارك فيه بسنت شوقي، مروان يونس، بجانب ظهور خاص لكل من شريف الدسوقي، شهد الشاطر، ندى أكرم، محمد حلمي. الفيلم من إخراج أسامة عرابي وتأليف أحمد بيلي وإنتاج إيهاب السرجاني.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا