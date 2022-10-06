"منورة يا حاجة".. ياسمين عبدالعزيز بالحجاب في العمرة والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز جمهورها ومتابعيها صورًا من مناسك العمرة، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الجمهور على صور الفنانة ياسمين عبدالعزيز التي ظهرت فيها بالحجاب: "ما شاء الله، الحجاب زادك نور على نور"، وأضاف آخر: "تقبل الله يا روح قلبي"، وكتب آخر تعليقا: "منورة يا حاجة".

جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبدالعزيز شاركت في رمضان قبل الماضي بمسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة خالد الصاوي وأحمد العوضي.

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