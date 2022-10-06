"الفضل لجراح التجميل".. هجوم على اختيار هانده أرتشل أجمل امرأة في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

هجوم كبير شنه الجمهور وعدد من المواقع والصحف التركية على الفنانة التركية هانده أرتشل، بعد اختيار جريدة "جلامور" للفنانة الشابة كأجمل امرأة في العالم.

الجمهور وصف جمال هانده بأنه "ليس طبيعيا" ويرجع الفضل لطبيب التجميل الذي أجرى لها أكثر من عملية جراحية جعلتها تبدو بهذه الطلة.

وتداول الجمهور صور لـ "هانده" قبل وبعد إجراء عمليات التجميل، وسخر البعض من هذا التصنيف خاصة أن القائمة تضم نساء لم تقم أي منهن بإجراء عملية تجميل.

وكشفت بعض المواقع العمليات التي أجرتها هانده أرتشل وهي: نفخ الخدين، ونفخ الشفتين بالفلير، رفع الحاجبين، تنعيم الفك بتقنية تكساس، حقن الجبهة والذقن، تصغير المعدة للوصول لقوام مثالي، نحت منطقة الخصر..

وعلق عدد من الجمهور على اختيار هانده كأجمل امرأة في العالم، وجاءت التعليقات على النحو التالي: "هاندة أجمل امرأة؟ طيب وين بتروح توبا وبيرين سات"، و"الفضل لطبيب التجميل يا أخوة"، وغيرها من التعليقات.

هاندة أرتشل تبلغ من العمر 29 عاما، وتعتبر من أشهر الفنانات على الساحة التركية، وقدمت خلال مشوارها الفني أعمالا هامة من بينها: "بنات الشمس"، "اللؤلؤة السوداء"، "حلقة"، "عزيزة".