شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: شرف كبير لى تكريمى فى مهرجان يحمل اسم فؤاد المهندس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حفل افتتاح مهرجان حكاوى الدولى لفنون الطفل فى دورته الثانية عشر تكريم الفنان الكبير أحمد أمين ضيف شرف المهرجان.

وأعرب أحمد أمين عن سعادته البالغة من هذا التكريم، خصوصا أن هذه الدورة تحمل اسم الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس، قائلا: "وجودى فى مهرجان فيه اسم فؤاد المهندس شرف كبير ليا".

كما تحدث عن حبه الشديد للأطفال والحكايات، ممازحا الأطفال: "أنا كنت طفل زنان وبحب أسأل كتير وكنت بحب الحكاوى، ولما كانت حكاية تعجبنى أفضل ألح عليهم عشان نعيدها اًو أشوفها، ومن وقتها وأنا دائما بدور على حكاوى جديدة أقولها وبتمنى إننا نقول الحكاوى دى ليكم وتستفادوا بيها".

‏‎ويأتى اختيار الفنان أحمد أمين بشكل خاص لتأثيره الكبير في مجال البرامج التوعوية الموجهة للأطفال والعائلات عبر برنامج "الفاميليا"، الذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تلفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، وحقق نجاحا واسع المدى خلال مواسمه الأربعة، في مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم وأفكارهم والروابط التي تجمعهم، مقدماً محتوى علمي ونصائح مفيدة في غلاف من خفة الدم والكوميديا والبساطة على طريقته.

‏‎كما يحفل مشوار أمين الفني المرتبط بمحتوى الأطفال بعدة محطات، بداية من عمله كرئيس تحرير لمجلة" باسم" للأطفال لعشر سنوات، وتأليفه لعدة مسلسلات أطفال مثل" بسنت ودياسطي" و"القبطان عزوز"، مع حرصه على تقديم سكتشات توعوية للأسرة والطفل في معظم أعماله الدرامية وحتى برامجه الفنية الكوميدية مثل "البلاتوه".

كما كرم المهرجان الإذاعية نيفين محمود عن برنامجها "ماكبرناش" المذاع عبر راديو ميجا اف ام، باعتباره البرنامج الإذاعي الوحيد الخاص بالأطفال.