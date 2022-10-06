شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان حكاوى يكرم الإذاعية نيفين محمود عن برنامجها "ما كبرناش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مهرجان حكاوى الدولى لفنون الطفل، فى نسخته الثانية عشرة المقام حاليا فى مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية، على تكريم الإذاعية نيفين محمود عن برنامجها "ما كبرناش" المذاع عبر راديو ميجا إف إم، باعتباره البرنامج الإذاعى الوحيد الخاص بالأطفال.

وحضر، منذ قليل، ضيف شرف المهرجان الفنان أحمد أمين إلى حفل الافتتاح، حيث يشهد الحفل تكريمه لإسهاماته الفنية فى عالم التوعية بفنون الأطفال من خلال أعماله المختلفة، كما يشارك أمين خلال فعاليات المهرجان الرسمية عبر إحياء ندوة نقاشية حول فنون كتابة الأعمال الموجهة للأطفال، وكيفية بناء عمل درامي لتوعية الطفل ويجمع بين هدفه التوعوى وبين المتعة والبساطة والإبداع.

‎كما تحمل هذه النسخة من المهرجان اسم الفنان الراحل فؤاد المهندس تكريمًا لمسيرته الفنية الكبيرة، ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 12 سنة على تأسيسه في مصر، باعتباره أول مهرجان دولي مخصص للعروض العالمية الموجهة للأطفال، من تنظيم مركز أفكا للفنون، ويشهد في هذه الدورة مشاركة دولية من فرنسا واسكتلندا وألمانيا، بجانب عروض احترافية مصرية.

‎ويأتى اختيار الفنان أحمد أمين بشكل خاص لتأثيره الكبير في مجال البرامج التوعوية الموجهة للأطفال والعائلات عبر برنامج "الفاميليا"، الذي يعد أول برنامج تفاعلي من نوعية تلفزيون الواقع عن العائلة في العالم العربي، وحقق نجاحا واسع المدى خلال مواسمه الأربعة، في مناقشة الموضوعات التي تشغل كل أفراد الأسرة المصرية والعربية على اختلاف أعمارهم وأفكارهم والروابط التي تجمعهم، مقدماً محتوى علمي ونصائح مفيدة في غلاف من خفة الدم والكوميديا والبساطة على طريقته.

‎كما يحفل مشوار أمين الفني المرتبط بمحتوى الأطفال بعدة محطات، بداية من عمله كرئيس تحرير لمجلة" باسم" للأطفال لعشر سنوات، وتأليفه لعدة مسلسلات أطفال مثل" بسنت ودياسطي" و"القبطان عزوز"، مع حرصه على تقديم سكتشات توعوية للأسرة والطفل في معظم أعماله الدرامية وحتى برامجه الفنية الكوميدية مثل "البلاتوه".