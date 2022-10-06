شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة.. تحية كاريوكا ممرضة متطوعة فى حرب أكتوبر 1973 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك المخرج مجدى الهوارى جمهوره، صورة نادرة للنجمة الكبيرة تحية كاريوكا وهى ممرضة متطوعة فى حرب أكتوبر، عبر حسابه على إنستجرام وكتب مجدى الهوارى، قائلا: "تحية كاريوكا وهى كبيرة ممرضات متطوعة فى مستشفى أثناء حرب أكتوبر 1973".️



تحية كاريوكا

والشهر الماضى، حلت ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا التى تركت بصمة مميزة في عالم الفن بباقة متنوعة من الأعمال التي خلدتها طوال مشوارها الفني، اسمها الحقيقى بدوية محمد على ولدت في مدينة الإسماعيلية في عام 1919.

مارست الرقص والتمثيل منذ الصغر وعملت في البداية مع الراقصة محاسن محمد التي اكتشفت موهبتها، ثم انضمت بعدها لفرقة بديعة مصابني في منتصف الخمسينات، وانضمت إلى فرقتها وبعد ذلك توجهت إلى السينما والمسرح بمساعدة سليمان باشا نجيب الذي قام بمساعدتها وتنميتها ثقافيًا وسياسيًا .

وبدأت شهرة الفنانة تحية كاريوكا الحقيقية عام 1940 عندما قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقه بديعة مصابنى وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها.

تركت تحية كاريوكا الرقص من أجل التفرغ للتمثيل في السينما بالرغم من أسلوبها الفريد في الرقص الذي وضعت قواعده وحمل بصمتها، وقامت ببطولة عدد كبير من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية، منها: لعبة الست، شباب امرأة، خلي بالك من زوزو، أم العروسة، وداعًا بونابرت، السقا مات".

وعملت تحية كاريوكا كذلك في المسرح مع الفنان إسماعيل يس، كما أسست فرقة مسرحية مع الفنان فايز حلاوة عرفت تحية كاريوكا بأنها آخر العظماء في تاريخ الرقص الشرقي حيث طورت تحية أسلوبها الخاص، كما تزوجت تحية كاريوكا 14 مرة وبذلك تكون صاحبة الرقم القياسي في عدد الزيجات بين الفنانات.

وتوفيت تحية يوم 20 من سبتمبر في عام 1999 في معهد ناصر الطبي عن عمر يناهز 80 عامًا إثر إصابتها بأزمة حادة في الجهاز التنفسى.