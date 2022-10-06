ياسمين صبري تتقاضي مبلغ خيالي في آخر ظهور مع إسعاد يونس في صاحبة السعادة.. رقم فاق كل التوقعات!!

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:59 مساءً - ظهرت الفنانة ياسمين صبري مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة، وكشفت العديد من الأسرار عن حياتها الشخصية والفنية.

تردد أن الفنانة ياسمين صبري حصلت على مبلغ مادي كبير مقابل الظهور في هذه الحلقة، ووصل هذا المبلغ ل 8 مليون جنيه.

كشفت الفنانة ياسمين صبري، تفاصيل رحلتها لـ نيبال وبالي، مشيرة إلى أنها مارست اليوجا وتعلمت العديد من الأشياء، بجانب الحديث عن أمنيتها لإنشاء براند ميكب يحمل اسمها.

وقالت ياسمين صبري في تصريحات تلفزيونية: كل سنة بسافر دولة مختلفة، ومارست اليوجا مع راهب بوذي في بالي ونيبال لأن روحانياتهم مختلفة، والراهب كان بيتكلم عن الزهد في الحياة وأكد لي إن مفيش شيء دايم.

وواصلت ياسمين صبري: نفسي الناس تبطل تهتم بالتريندات ويعرفوا إن فيه حاجات وأماكن جميلة العالم.، وبلاش نتعلق بأي شيء مادي لأن مفيش ولا جمال ولا سلطة ونفوذ دايمين.

وتطرقت ياسمين صبري للحديث عن أمنيتها في إنشاء براند ميكب جديد يحمل اسمها، قائلة: نفسي أعمل براند ميكب من زمان وأحط فيه كل مشـ اكلي، لأني حصلي مشاكل كتير بسبب الميكب نظرًا إني بقف قدام الكاميرا دايمًا.

ياسمين صبري تحكي عن ذكرياتها في المراهقة

قالت الفنانة ياسمين صبري، إنها تعرضت لحالة من الاكتئاب بعد سقوطها في مادة الرياضيات خلال الثانوية العامة.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها ضمن برنامج صاحبة السعادة: أصبت باكتــ ئاب في الثانوية العامة بعد ما جبت ملحق في مادة الرياضيات، وزعلت جدا وكنت بصحى من النوم بقول أنا ليه صحيت على الواقع اللي أنا فيه ده برغم إني باردة في الطبيعي.

وتابعت ياسمين صبري: لكن حسيت إن كل الناس بتعـيط علشان اللي جاب 92% وأنا جيبت ملحق، وخبيت على أهلي وقولتلهم إني نجحت.

وأضافت ياسمين: كنت وقتها بلعب سباحة وكان بيجيلي فلوس منها، فروحت أخدت دروس وامتحنت لحد أما نجحت من غير أهلي ما يعرفوا.

واختتمت ياسمين صبري: عرفت إني أصـيبت باكتـئاب لما كنت بصحى من النوم كنت بقول أنا ليه صحيت على الواقع اللي أنا فيه ده.

ياسمين صبري والشائعات

كشفت الفنانة ياسمين صبري، كيفية تعاملها مع الشائعات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أنها لا تلتفت لتلك الشائعات.

وقالت ياسمين صبري الشـائعات متعودة عليها من بدرى وتعاملي معاها إن مش بيكون فيه رد فعل عندي، وعمرى ما دورت إزاى أكون شاغلة الناس عشان التريند، لأ دي بتبقى حاجة ربانية من عند ربنا اهتمام الناس بدون أي ذرة كـره أو عـنف وده اللي خلى عمري أطول.

وتابعت ياسمين صبري: من بداية دخولي المجال الفني، وأنا اتعلمت أن الفنان إنسان مشهور، وهيبقى الناس تهتم بكل أموره سواء فضول أو اهتمام أو عدم حب، فأنت هتفضل دائما مادة للشائعات عشان كده بقيت أتقبل الشيء ده من بدرى ومتعودة عليه.

وأضافت ياسمين صبري: كل حاجة ليها نهاية والتريند له نهاية، وفيه ناس تحب تعمل حاجات تبقى شاغلة الناس وأنا عندي اكتفاء ذاتي من جوايا.

ياسمين صبري ترد على الإنتقادات

ردت الفنانة ياسمين صبري، على الانتـقادات التي تتعرض لها بسبب طريقتها في تقديم الأعمال الفنية ونمط تمثيلها.

وقالت ياسمين صبري خلال لقائها ضمن برنامج صاحبة السعادة: بتفرج على كل أعمالي وبكون عارفة إيه الغلط وإيه اللي اتكروت وإيه اللى اتعمل بشكل خطأ، وأنا صريحة مع نفسي ومش بنحاز لي.

وتابعت ياسمين صبري: في مشاهد لما كنت بتفرج عليها كنت بقول فيها يا نهار أسود وأكلم نفسي.. وعشان كده بطور من نفسي.

وأضافت ياسمين صبري: ودائمًا بفتكر نصيحة أستاذ محمود عبد العزيز في مسلسل جبل الحلال، لما قالى أني الناس اللي حاوليه هما أكتر ناس هيوقعوني.

وكانت ردت ياسمين صبري في وقت سابق، على أسئلة متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام، من خلال تخصيص فقرة للرد على أسئلتهم، وخلالها كشفت علاقتها بالوسط الفني، مشيرة إلى أنها لا تربطها صداقة بأي فنان ولكنها تحترم وتحب جميع زملائها.

ياسمين صبري والأمومة

كشفت الفنانة ياسمين صبري، عن موقفها من شعور الأمومة، خلال لقائها ضمن برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس.

وقالت ياسمين صبري إنه شعور مفاجـأة ورفضت أن ترد على السؤال بشكل مباشرة، معلقًة:ده شعور كبير وجميل أوي وأختي لسه والده وبحب شعور الأمومة والأطفال.

وتابعت ياسمين صبري: لازم كل شخص قرر أنه يخلف يكون قد المسئولية ويكون بيته مهيأ نفسيًا للطفل لأن الأطفال بتحس بكل حاجة.

الوحدة وياسمين صبري

وعن شعورها بالوحدة، أوضحت ياسمين صبري:أنا مش وحيدة، ومحدش يعرف تفاصيل حياتي لكنني مش لوحدي.

وأردفت ياسمين: أنا شخصية منغلقة ولا أتحدث عن أموري الشخصية، لكن أنا مش لوحدي خالص، لتعقب إسعاد يونس قائلة:معاكي عفاريت، لترد ياسمين صبري، قائله: آه معايا عفاريت وهما قاعدين حواليا.

وكانت الفنانة ياسمين صبري قد تصرت محركات البحث على جوجل خلال الأيام الماضية بعدما تأكد بالادلة عودة الفنانة ياسمين صبري إلى زوجها السابق رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حيث فوجئ متابعو النجمة ياسمين صبري، بأنها أعادت متابعة حساب طلـيقها رجل الأعمال المصري عبر إنستجرام.

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