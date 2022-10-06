ناصيف زيتون يحسم الجدل حول ارتباطه

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:59 مساءً - رفض الفنان السوري ناصيف زيتون التأكيد أو نفي الأخبار التي تم تداولها عنه في الفترة الماضية حول ارتباطه بالفنانة اللبنانية دانييلا رحمة .

حيث أكد ناصيف زيتون في مقابلة لبرنامج “The Insider بالعربي” على أن موضوع ارتباطه أو دخوله في علاقة حب هو أمر شخصي والكشف عنه يكون بإرادته .

فقال: “ولا راح أنفي ولا راح أكد ولا راح أحكي غير وقت ما أنا بدي .. ما راح أرد غير وقت ما بدي، بس يصير معي شي لازم أعلنه وهو أمر مثل زواج أو علاقة فيها ارتباط جدي خطوبة أو زواج هذا إشهار .. مش راح اسمحلك انت تشهره، أنا راح اشهره” .