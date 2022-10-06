نادية الجندي: “هذا الفيلم أخلد به إسمى بعد وفاتي”

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:59 مساءً - شاركت الفنانة نادية الجندي متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من كواليس تصويرها لفيلم “مهمة في تل أبيب” تزامنا مع احتفالات نصر حرب أكتوبر .

وأعربت نادية الجندي في تعليقها على الصور عن اعتزازها بهذا الفيلم وفخرها به مشيرة إلى أنه يعد بصمة في تاريخ السينما المصرية ومن الأفلام التي تخلد إسمها .

فكتبت قائلة: “بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر فيلم مهمة فى تل أبيب، تم تنفيذ هذا العمل تحت إشراف المخابرات المصرية” .

تابعت: “من أحب الأفلام لقلبى وبصمة فى تاريخ السينما المصرية .. عمل أفتخر به طول حياتى وأخلد به إسمى بعد وفاتي” .

يذكر أن فيلم مهمة في تل أبيب تم عرضه عام 1992، وشارك في بطولته كلا من: نادية الجندي وكمال الشناوي وسعيد عبد الغني وخليل مرسي ويوسف فوزي وحسن حسين .. ومن تأليف بشير الديك وإخراج نادر جلال .