أحدث ظهور لـ لينا أحمد الفيشاوي.. لن تصدق كيف كبرت وأصبحت في سن الشباب والجمهور: “بقت عروسة”!

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:59 مساءً - الفنان أحمد الفيشاوي من أكثر الفنانين الذين يتصدرون محركات البحث على جوجل بسبب تصريحاته أو ملابسه وفي كثير من الأحيان أزماته مع زوجته السابقة هند الحناوي

وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لإبنته لينا التي أصبحت في سن الشباب بعدما كبرت واتجهت للغناء وبدأت المقارنات بينها وبين والدها خصوصا أنها على درجة كبيرة من الجمال.

ونشرت هند الحناوي – طليقة أحمد الفيشاوي – مقطعبع اللقطات عبر حسابها الشخصي بتطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ظهرت فيه ابنتها الوحيدة لينا الفيشاوي، بعد غياب الأخيرة عن الظهور لمدة عامين.

لينا الفيشاوي تحتضن زوج والدتها هند الحناوي

وظهرت لينا أحمد الفيشاوي، في مقطع فيديو، وهي تغني بالإنجليزية بجوار فرقة موسيقية، في أحد الأماكن الخاصة، وملامحها تغيرت عما كانت عليه، حيث أرتفعت قامتها وتغيرت ملامحها بشكل نسبي.

وعبر متابعي هند الحناوي، عن صـدمتهم في التعليقات على فيديو لينا الفيشاوي، بسبب تغير ملامحها بعدما أصبحت شابة.

أحمد الفيشاوي يدخل نزاع جديد مع أبنائه

ويواجه أحمد الفيشاوي عدة أزمات قانونية وعائلية مع ابنته لينا الفيشاوي وابنه تيتوس والذي انضم مؤخراً إلى أخته، ورفع نفس القضايا حول النفقة والمصروفات الدراسية، والتي قابلها الفيشاوي برفع دعوى قضائية جديدة مؤخراً ضد هند الحناوي طالب بها بحضانة ابنته بحجة وجود خطر أخلاقي عليها.

وعبّرت لينا الفيشاوي عن سعادتها بلم شملها مع أخيها تيتوس، ونشرت عدة صور لها معه في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل البعض يتساءل عن حقيقة انتقالهم للعيش معاً مؤخراً، في الوقت الذي يتجاهل به الفيشاوي هذه التطورات العائلية ويعكف على الدعاية لأعماله السينمائية الجديدة ومن بينها فيلم “الحارث” و فيلم “30 يوم” مع دينا الشربيني.

وقبل نحو عامين، قضت محكمة أسرة مصر القديمة بزيادة مصروفات نفقة صغير الخاصة بلينا أحمد الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي من زوجته السابقة هند الحناوى إلى 20 ألف جنيه.

وتقدم شعبان سعيد محامي مطلقة الفيشاوي بحافظة مستندات وأوراق رسمية تفيد بارتفاع صافي دخل أحمد الفيشاوي، كما تقدم بشهادة من نقابة المهن التمثيلية محصور بها عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية.

وتعود الأزمة إلى قيام لينا بالسفر مع والدتها لتدرس في لندن، إلا أن والدها الفنان أحمد الفيشاوي أقام دعوى قضائية ضد الأخيرة اتهــ مها فيها بالإهــ مال في رعاية الأولى.

طليقة الفيشاوي الألمانية تتحد مع هند الحناوي ضده

وكشفت هند الحناوي، طليقة أحمد الفيشاوي، عن لقائها بطليقة الفيشاوي الألمانية، ونشرت عدة صور لها معها على إنستجرام وعلقت:” أخيراً عدنا معاً”، وكشفت أيضاً هند الحناوي عن قضائها أجازة الصيف في أجواء عائلية مع ابنتها لينا الحناوي ودنيس ولمان وابنها تيتوس.

وبجانب الأجواء العائلية أيضاً، فيبدو ان تجمع هند الحناوي مع ولمان أيضاً بسبب القضية المشتركة بينهما ضد أحمد الفيشاوي، وذلك بعد ان تواصلت هند الحناوي مؤخراً مع طليقة الفيشاوي الألمانية لضم الدعوى القضائية الخاصة بها مع قضيتها ومع المحامي الخاص بها، وذلك ضمن الخلافات القانونية الطويلة بينهما وبين أحمد الفيشاوي.

أحمد الفيشاوى معلم فى منطقة شعبية بفيلم “رهبة”

وعلى الصعيد الفني، يواصل الفنان أحمد الفيشاوى التحضير لفيلمه الجديد “فيلم رهبة” المقرر بدء تصويره الشهر المقبل، والذى يعود به الفيشاوى إلى نوعية الأفلام الكوميدية بعد فترة تقديم أفلام تراجيدية وأكشن خلال الفترة المقبل، ويجسد الفيشاوى في أحداث فيلمه الجديد شخصية معلم في منصطقة شعبية يدعى “سيد” ويخاف منه الجميع ويمر بالعديد من الأزمات والمشاكل مع أهل المنطقة.

فيلم “رهبة” بطولة أحمد الفيشاوى، نسرين أمين، ثراء جبيل، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، محمود البزاوى، مصطفى غريب، بسمة بغدادى وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق وتدور أحداثه في إطار كوميدى شعبى يتخلله قصة حب رومانسية بين الفيشاوى وثراء جبيل.

ويعرض لأحمد الفيشاوى في السينمات حاليًا “فيلم الدعوة عامة” تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في اطار كوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.

الخليج 365

الخليج 365