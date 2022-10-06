نجوم الفن يزرعون شجرة لروح هشام سليم بجزيرة صقلية

كتب امير فتحي في الخميس 6 أكتوبر 2022 05:59 مساءً - قام كلا من الفنانين: يحيى الفخراني، إلهام شاهين، ليلى علوي وأحمد بدير بزراعة شجرة بجزيرة صقلية اهداءا لروح الفنان الراحل هشام سليم .
وذلك على هامش تواجدهم في حفل ختام مهرجان الأمل السينمائي الدولي مساء يوم الثلاثاء الماضي في مدينة باليرمو عاصمة جزيرة صقلية .
وظهر الفنانون في صور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بري الشجرة في طورها الصغير ثم قراءة الفاتحة على روح الفنان الراحل .
يذكر أن الفنان هشام سليم كان قد رحل عن عالمنا في 22 سبتمر عن عمر ناهز ال 64 عاما بعد صراع مع مرض سرطان الرئة .
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