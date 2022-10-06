شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فتحى يكشف عن مهنته قبل التمثيل فى "سهرانين" اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة on حلقة جديدة من برنامج "سهرانين" الذى يقدمه أمير كرارة، ويستضيف خلال الحلقة النجم أحمد فتحى ومحمود عبد المغنى، وتذاع الساعة الـ10 مساء.

وقال أحمد فتحى خلال الفيديو الترويجى الذى عرضته قناة on إنه كان يعمل قبل احتراف مهنة التمثيل فى نادى الترسانة، بينما عبر محمود عبد المغني عن رغبته في تجسيد دور محمد منير، وظهر بالفيديو العديد من اللقطات الكوميدية بين أمير كرارة وعبد المغني وفتحي، مع تقديم عدد من الأغاني الشعبية، معلقة: "انتظروا الفنان محمود عبد المغني وأحمد فتحي في حلقة جديدة من الموسم الجديد من سهرانين مع أمير كرارة الخميس والجمعة الساعة 10 مساءً على شاشة ON".

واستضاف أمير كرارة الأسبوع الماضي كلا من الفنان رامي جمال، والفنانة نداء شرارة، وقدما الثنائي عدد كبير من الأغاني وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقال رامى جمال خلال اللقاء مثنيا على صوت نداء شرارة: "فيه فلتات فى الوسط الفنى، أنا بعتبر نداء شرارة منهم.. فى تسجيل الأغنيات لا أحب أن أضيف على صوتها أي محسنات صوتية، لأن صوتها لا يحتاج إلى ذلك.. بل ستؤثر على حلاوة صوتها".