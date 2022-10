شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس الحلقة السابعة من مسلسل House of the Dragon.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الفنتازى والأكشن House of the Dragon، عن مقطع فيديو مدته 7 دقائق جديدة من كواليس الحلقة السابعة التى عرضت منذ أيام عبر المنصة الامريكية HBO، حيث شهد الفيديو جزءا من كواليس تصوير المشاهد الضخمة التى تضمنتها الحلقة وهى مشهد عزاء ووفاة الأميرة لينا فيلاريون، ومشهد محاكمة الأطفال واعتداء إليسنت ورينيرا.

كما تضمن الفيديو الذى نشرته الصفحة الرسمية للمسلسل عبر تويتر، شرحا لعدد من المشاهد ولقاءات مع عدد من أبطال الحلقة السابعة، بالإضافة إلى لقاء مع مخرج الحلقة.

وينتظر متابعو HOTD طرح الحلقة الثامنة من العمل التى ستطرح الأحد المقبل 9 أكتوبر الجارى، والتى ستشهد آخر قفزة زمنية، حيث ستصل شخصيات العمل إلى السن الذى ستبدأ فيه الحرب الأهلية، والمعروفة باسم "Dance of the Dragons".

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع wikiofthrones من المقرر أن يقفز الزمن 10 سنوات من بعد زواج الأميرة راينيرا والأمير دايمون، حيث سيكون أعضاء فريق العمل الذين سيظهرون في الحلقة الثامنة هم الأشخاص الذين يلعبون شخصياتهم لبقية السلسلة، التى مخطط لها تقديم من 3 إلى 4 مواسم إلى الآن.

مسلسل House Of The Dragon بدأ طرحه يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.